Instagram down, segnalazioni di malfunzionamento da tutto il mondo

Dopo Google, Spotify e Telegram è il turno di Instagram down . Il social ha cominciato a dare problemi in tutto il mondo a partire dalle 10 di venerdì 18 dicembre e i malfunzionamenti sembrano riguardare soprattutto i dispositivi Android. Moltissime le segnalazioni riportate dal sito "Down Detector" e su Twitter, dove gli utenti hanno commentato il disservizio con l’hashtag #Instagramdown.

Per quanto riguarda l'app, secondo le segnalazioni degli utenti, in alcuni casi si chiude subito dopo l'apertura sul dispositivo e in altri non si apre proprio.