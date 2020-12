Google, malfunzionamenti in tutto il mondo: giù posta, servizi e YouTube

Un malfunzionamento sta interessando i servizi di Google su scala globale. Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube. Molte sono le segnalazioni provenienti dall'Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia. Sui social imperversa l'hashtag #googledown.

Salta anche la Dad per molti studenti - Disservizi anche per la piattaforma Meet che ospita molte delle lezioni di milioni di studenti attualmente in DaD (Didattica a Distanza) in tutta Europa. Su YouTube compare la scritta "Qualcosa e' andato storto", mentre su Gmail si legge "Spiacenti... il sistema ha riscontrato un problema".

Nella pagina ufficiale di Google dove vengono segnalati i problemi relativi ai servizi si vede, forse per la prima volta nella storia del colosso americano, una sfilza di pallini rossi che indicano gravi problemi in corso.

Google spiega: "Siamo al corrente, stiamo lavorando" - Le segnalazioni sul down dei servizi Google sono partite dalle 12:30 circa. La maggior parte delle segnalazioni arrivano da Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia, dal Sud Africa, dall'India, dall'America Centrale e dall'America del Sud. "Siamo consapevoli che ci sono problemi di accesso a YouTube, stiamo lavorando per capire. Vi aggiorneremo se non appena avremo notizie", scrive YouTube dal suo profilo Twitter. Ci sono problemi anche con Google Play, il negozio digitale di Mountain View da cui si possono scaricare app per smartphone, e con i servizi di Google per gestire la pubblicità online,

Adwords and Adsense. Al momento non ci sono spiegazioni sul motivo del malfunzionamento, qualche utente ipotizza che il problema sia legato agli account degli utenti con Google: YouTube, per esempio, sembra funzionare correttamente se si accede in modalità "in incognito".