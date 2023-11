In Italia la password più usata non è più 123456 ma...

In Italia la password più usata nel 2023 non è più 123456, la tradizionale sequenza numerica che passa al secondo posto, ma admn.

Al terzo posto in questa classifica dove certamente non la fa da padrona la fantasiosa c'è proprio la parola password. È quanto emerge dall'analisi compilata annualmente dalla società tecnologica NordPass. A livello mondiale, la parola chiave più diffusa vede invece sempre primeggiare 123456, a dimostrazione che l'ingenuità su internet non ha confini, seguita da admin e 12345678.