Imprese, è boom di "influencer marketing": una leva strategica per la comunicazione delle aziende

Una leva per migliorare il business di un brand e aumentare le vendite. Un ruolo chiave per le imprese che sembrano voler puntare sempre di più su questa figura quanto mai essenziale per la comunicazione aziendale. I dati parlano chiaro: il valore globale degli investimenti in Influencer Marketing nel mondo è pari a 5,6 miliardi di dollari nel 2019, e potrebbe arrivare a 16 miliardi nel 2020 , con il 90% delle imprese che ha in progetto di investire o aumentare il budget dedicato a questo compito. In Italia gli investimenti sono aumentati del 131% negli ultimi 2 anni, raggiungendo nel 2019 un valore complessivo di 241 milioni di euro . È su questo settore basilare per le imprese italiane che il Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda ha promosso l’evento People are Media .

All’evento People are Media, brillantemente condotto da Riccardo Luna, sono intervenuti diversi protagonisti del mondo delle imprese e dei social media tra cui: Giulia Valentina, fashion blogger e influencer; Eleonora Rubaltelli, food blogger; Simone Bramante, direttore creativo e storyteller; Isabella Panizza, Head of Communications Digital Hub Enel; Alessio Gianni, Digital & Content Marketing, Global Director Barilla; Andrea Santagata, Chief Innovation Officer Gruppo Mondadori; Vincenzo Cosenza, Head of Marketing Buzzoole; Marco Marranini, COO Europe Open Influence; Stefano Russo, Head of Social Content Ratings Italy Nielsen; Alessandro Timpanaro, CreativeDirectorCollater.al; Francesca Papa, Executive Strategist Show Reel Media Group; Lorenzo Thione, CEO The Social Edge; Alessandro Vercellotti, Avvocato del Digitale; Jacopo Morini, Direttore Creativo e Head of Branded Content Armando Testa; The Show, youtuber e personaggi televisivi; The Jackal, content factory. Il Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda, formato da circa 350 imprese che operano nei comparti dell’editoria, dei servizi per la comunicazione d’impresa e dell’entertainment, ha come obiettivo quello di promuovere progetti trasversali che possano migliorare i modelli di business e favorire un adeguamento della preparazione dei giovani in un’ottica di ingresso in azienda più consapevole e mirato.