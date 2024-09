Il rapporto di Draghi sottolinea come l'Ue abbia perso l'occasione della rivoluzione digitale e cosa fare, whatever it techs

Aumentare gli investimenti in Research&Development. L'Europa deve incrementare la spesa in ricerca e innovazione, soprattutto nelle tecnologie dirompenti come l'IA, il calcolo quantistico e le biotecnologie. Il rapporto sottolinea che l'Ue ha investito 270 miliardi di euro in meno rispetto agli Stati Uniti in R&I nel 2021. Bruxelles deve spostare il focus dai settori tradizionali, verso industrie tecnologiche ad alta crescita.

Promuovere l'innovazione in modo dirompente. Gli investimenti pubblici dovrebbero concentrarsi sulle tecnologie innovative. I finanziamenti al Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC) dovrebbero essere potenziati per supportare innovazioni rischiose e ad alto potenziale, seguendo il modello dell’agenzia statunitense DARPA.