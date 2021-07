I giganti social si impegnano a contrastare abusi online sulle donne

agenzia

Facebook, Google, Twitter e TikTok hanno sottoscritto l'impegno promosso dalla World Wide Web Foundation (WWWF) per correggere le modalità in cui affrontano la violenza di genere online. L'annuncio è arrivato durante un forum globale per l'uguaglianza di genere convocato a Parigi da UN Women, l'Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne.