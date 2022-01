Huawei fa causa alla Svezia per divieto di vendita di prodotti 5G nel Paese

ansa

Huawei ha annunciato di aver avviato un procedimento arbitrale contro la Svezia, sotto l'egida del Gruppo della Banca Mondiale, dopo che al gigante cinese delle telecomunicazioni è stato vietato di vendere i suoi prodotti 5G nel Paese. "La decisione delle autorità svedesi di discriminare Huawei ed escluderla dal lancio del 5G ha gravemente danneggiato gli investimenti di Huawei in Svezia, in violazione degli impegni internazionali della Svezia", si legge in una nota della società cinese, che ha "avviato un procedimento arbitrale (...) contro il Regno di Svezia".