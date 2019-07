Huawei anticipa i tempi e fa debuttare in Italia il Mate 20 X 5G

Arriva in Italia il Huawei Mate 20 X 5G Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il display è un 7,2 pollici e sfrutta un'ampia gamma di tecnologie brevettate per supportare le modalità di rete 5G standalone (SA) e non-standalone (NSA). Con questo telefono si potrà sfruttare la nuova rete super veloce dei telefonini.



La potenza del 5G alimentata da un doppio chipset - Nell'ultimo decennio, Huawei ha investito in maniera significativa nello sviluppo del 5G, registrando un numero considerevole di brevetti per i suoi chipset, dispositivi e servizi di cloud. Il Mate 20 X 5G vanta una soluzione dual-chipset che, unita al processore Kirin 980, rappresenta il top della gamma Huawei. Balong 5000 è un chipset multimodale ed è quindi compatibile con le diverse tecnologie di rete, dal 2G al 5G. La commutazione avviene a bassa latenza e a basso consumo energetico, migliorando notevolmente l'esperienza d’uso per gli utenti in qualsiasi modalità d’utilizzo.



La fotocamera? Naturalmente Leica - Huawi Mate 20 X 5G è dotato di una Matrix Camera, composta da tre obiettivi Leica montati con fotocamera grandangolare da 40MP, fotocamera ultra grandangolare da 20MP e un teleobiettivo da 8MP. Dalla fotografia ultra grandangolare a quella macro, la Matrix Camera offre un'esperienza fotografica eccezionale. La potenza dell’Intelligenza Artificiale si fonde con gli obiettivi per portare la fotografia su smartphone ad un livello superiore.



Tanta potenza genera molto calore - Per evitare i surriscaldamenti, ecco che arriva Huawei SuperCool, un sistema di raffreddamento avanzato composto da una camera di vapore e tubi di calore in grafene, che evita il surriscaldamento anche in caso di riproduzione di video in alta definizione o se l’utente lavora su applicazioni ad alta intensità grafica.