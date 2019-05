Huawei presenta "Fashion Flair": la prima collezione co-creata dall’Intelligenza Artificiale

Il processo creativo - Insieme a un’equipe di sviluppatori italiani, Huawei ha creato l’app "Fashion Flair" in cui sono state inseriti decine di migliaia di iconiche immagini di moda degli ultimi cento anni e uno specifico set di scatti tratti dalle ultime collezioni di Annakiki. L’app, utilizzando la doppia unità di calcolo neurale (NPU) presente all’interno dei dispositivi, è così in grado di creare una proposta di outfit seguendo gli input e i filtri impostati dal designer. Una volta rielaborate queste informazioni, l’applicazione restituisce una serie di proposte di outfit, potenzialmente infinite, che rappresentano un punto di partenza da cui iniziare il disegno di un capo, uno spunto ulteriore per il processo creativo dell’artista, che lo completerà poi con il suo inimitabile tocco.



"Co-creare insieme a Huawei è stato per me estremamente stimolante e sono certa che in futuro la tecnologia giocherà un ruolo sempre più distintivo anche nel mondo della moda, aprendo scenari completamente nuovi che oggi possiamo solo immaginare - ha dichiarato Anna Yang - Dalla contaminazione e delle diversità nascono ricchezza, innovazione, nuove mode e stili che possono interpretare e raccontare il futuro".



L’intera collezione sarà esclusivamente acquistabile online in preordine sullo store di LuisaViaRoma. Parte dei proventi della vendita della collezione Annakiki for Huawei saranno utilizzati per finanziare un progetto speciale a supporto dei giovani talenti di una delle principali accademie di Fashion Design italiane: Huawei promuoverà l’incontro fra moda e tecnologia mettendo Fashion Flair a disposizione degli studenti, che potranno trarre ispirazione dagli output dell’applicazione e co-creare outfit originali e inediti.