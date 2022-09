Google gli accredita per sbaglio 250mila dollari: lui non riesce a restituirli 

Aprire il proprio conto corrente e trovarsi 250mila dollari senza motivo.

È la vicenda capitata all'ingegnere informatico ed esperto di cybersecurity Usa Sam Curry. Una fortuna di cui però l'uomo non ha voluto approfittarsi, forse anche per la notorietà del suo creditore. A disporre l'operazione bancaria era stato infatti Google . Il paradosso è divenuto quasi commedia quando Curry ha provato in tutti i modi a contattare il colosso per segnalare l'anomalia ma non ha ricevuto risposta. "Se non li volete, per me è ok" ha scritto l'uomo in un ironico post sui social.