Futura 2025, al via il convegno che esplora il legame tra enogastronomia e intelligenza artificiale

Il secondo confronto, “L’evoluzione del gusto tra sostenibilità e identità culinaria”, moderato da Paolo Marchi, ha approfondito uno dei temi più dibattuti nel panorama enogastronomico contemporaneo: come coniugare innovazione e tradizione senza compromettere la qualità e l’autenticità della cucina italiana? Alessandro Beduschi, Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, ha aperto la discussione illustrando le strategie regionali per favorire una produzione alimentare innovativa e sostenibile. Vincenzo Tanania di PwC ha poi analizzato le implicazioni economiche e di mercato delle nuove tecnologie applicate alla ristorazione: “Alla base dell’AI ci siamo sempre noi e ognuno di noi ha un ruolo in questa filiera”. A offrire una prospettiva scientifica è stato Davide Cassi, docente di Fisica della Materia all’Università di Parma, noto per le sue ricerche nel campo della gastronomia molecolare, mentre il mondo della cucina è stato rappresentato da due ambasciatori del gusto di rilievo, Andrea Berton e Andrea Aprea, che hanno condiviso esperienze e riflessioni su come l’IA possa essere una risorsa per la sperimentazione, senza però snaturare il concetto di cucina d’autore: “Quello che possiamo fare adesso è usare l’AI come consigliera, su cose che abbiamo la facoltà di controllare” (Davide Cassi).