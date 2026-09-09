Apple svela il suo primo smartphone pieghevole: l'iPhone Duo sarà disponibile da ottobre

La fotocamera principale è da 48 megapixel e ne ha una seconda con la medesima risoluzione, ma grandangolare, come sugli iPhone venduti negli ultimi anni. Da chiuso il nuovo iPhone Duo è un poco più largo e basso di un normale iPhone e ha uno schermo da 5,4 pollici. Da aperto è poco più piccolo di un iPad Mini e lo schermo interno è da 7,6 pollici.