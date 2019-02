Questi volti non esistono , diventa virale il sito che crea immagini di persone attraverso l intelligenza artificiale

Sembrano facce di persone reali, ma in realtà non esistono. Il sito thispersondoesnotexist.com crea volti relistici di uomini, donne, bambini e anziani con i tratti somatici più disparati. Le immagini si susseguono ininterrottamente e vengono generate da una nuova tecnologia che usa l'Intelligenza Artificiale. Ideata da Uber Philip Wang, questa piattaforma è il frutto di un lavoro durato circa due anni e che ha messo in campo diversi algoritmi. Un algoritmo è stato addestrato con un enorme numero di immagini reali, da cui sceglie alcuni tratti da riprodurre, mentre un altro valuta il risultato e, se non lo ritiene abbastanza realistico, lo rimanda indietro. Entrambi lavorano con un meccanismo che è proprio delle reti neurali del cervello.