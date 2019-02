Facebook, una lista nera per gli utenti che parlano male del social network

Bolo (acronimo di Be on lookout, cioè essere alla ricerca) è il nome dell’elenco che raggruppa tutti gli utenti pericolosi. Chi finisce dentro la lista, verrà controllato da una squadra di intelligence al servizio del social network. Secondo il racconto degli ex dipendenti di Facebook, per finire sotto osservazione basta poco. Non solo minacce o insulti diretti contro gli uomini di Zuckerberg, ma anche critiche verso l’intera società. Un commento spiacevole sotto un post di un dirigente potrebbe già attivare la macchina dei controlli.



Vengono poi prese in considerazione anche minacce generiche. Per esempio, un utente ha allarmato Zuckerberg postando un commento come “la pagherete tutti”. Gli uomini della sicurezza hanno pensato di controllare la localizzazione del profilo per assicurarsi che non fosse vicino alle sedi dell’azienda.



Anche gli ex dipendenti possono finire nella lista nera. Facebook fa sapere che ciò avviene solo in circostanze particolari, come nei casi di minacce e violenze. La società, infatti, si difende affermando che il team di sicurezza esiste per mantenere i lavoratori al sicuro ma, promette, questo non comporterà alcun tipo di violazione della privacy per altri utenti.