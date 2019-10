“Tra le misure che abbiamo messo a punto per contrastare le interferenze da parte di Paesi stranieri, abbiamo rimosso quattro reti separate di account, pagine e gruppi su Facebook e Instagram , per aver intrapreso comportamenti considerati non autentici”. E’ quanto ha annunciato Facebook in un post ufficiale intitolato Helping to Protect the 2020 US Elections . La piattaforma ha poi specificato quali sono le diverse azioni che intende intraprendere in vista delle prossime elezioni presidenziali, che si possono riassumere in tre tipologie: “contrastare le interferenze straniere”, “aumentare la trasparenza” e “ridurre la disinformazione”.

Gli account rimossi - Nel post pubblicato nella propria Newsroom, il social ha spiegato che tre dei profili rimossi “sono stati creati in Iran e uno in Russia. Avevano preso di mira Stati Uniti, Nord Africa e America Latina. Abbiamo identificato queste campagne di manipolazione grazie a indagini interne su comportamenti sospetti e non autentici legati all'Iran e al lavoro proattivo in corso prima delle elezioni statunitensi". "Abbiamo rimosso queste reti in base al loro comportamento, non al contenuto pubblicato - aggiunge la piattaforma - Le persone dietro queste attività si sono coordinate tra loro e hanno usato account falsi per nascondersi. Abbiamo condiviso i nostri risultati con le forze dell'ordine".

L’introduzione di Facebook Protect - La rimozione di queste reti fa parte delle misure intraprese da Facebook che hanno l’obiettivo di “combattere le interferenze straniere”. A questo scopo, la piattaforma annuncia di voler contrastare “tutti i comportamenti non autentici con una policy aggiornata” e di voler “proteggere gli account dei candidati e dei loro team di lavoro attraverso Facebook Protect”. Gli amministratori delle Pagine Facebook e Instagram potranno iscriversi a questo nuovo programma che assicurerà loro un continuo monitoraggio per evitare che i profili siano hackerati. Per partecipare sarà necessario un’autenticazione a due fattori.

Migliorare la trasparenza - “Vogliamo essere sicuri che gli utenti sappiano con chi stanno parlando”: Facebook ha spiegato che vuole evitare che una Pagina sia consultata pensando che sia gestita da un privato quando invece è controllata da un’organizzazione. Per questo, tra i dati che dovranno essere forniti, sarà aggiunta la voce “Organizzazione che gestisce questa Pagina”.

“Vogliamo inoltre che le persone capiscano meglio quali sono le fonti delle notizie che leggono”: a partire da novembre, saranno “etichettati” i siti di informazione che sono anche solo parzialmente sotto il controllo del governo del loro Paese.

Facebook ha poi dichiarato di aver creato un team di 40 esperti per definire i propri standard e individuare i media realmente controllati dallo Stato (da non confondere con quelli indipendenti che godono di finanziamenti pubblici).

Ridurre la disinformazione - Il social vuole prevenire la diffusione di fake news virali. Nei prossimi mesi, i contenuti pubblicati su Facebook e Instagram saranno passati al vaglio di un fact-checker di terze parti che valuterà la loro attendibilità. In base a questa valutazione, le notizie saranno etichettate in modo che gli utenti potranno decidere in autonomia quali leggere e condividere.

Sia su Facebook che su Instagram sarà ridotta la diffusione dei contenuti falsi rimuovendoli da Explore, dagli hashtags e dalla News Feed.

Un altro obiettivo è quello di contrastare l’intimidazione e la repressione nei confronti degli elettori: “i tentativi di interferire con il voto, minano i valori alla base della nostra compagnia e lavoriamo attivamente per rimuovere questo tipo di contenuti minacciosi”. In vista delle elezioni del 2020, saranno incrementati i regolamenti, messi a punto per le Midterm del 2018, che prevedono la rimozione di tutti contenuti che forniscono indicazioni ingannevoli sulle modalità di voto, sulle qualifiche che bisogna avere per votare e che minacciano di violenze gli elettori.