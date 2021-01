Facebook condannato per aver copiato app, l'ad di Business Competence: "Vinta una battaglia, non ancora la guerra"

Arriva dalla provincia milanese, da Cassina de' Pecchi, il Davide che dà filo da torcere al colosso Golia, alias Facebook. L'agone è il Tribunale di Milano, dove una start up specializzata in sviluppo di software, Business Competence , ha incassato un'altra vittoria nella lunga guerra legale contro Zuckerberg, ottenendo 3,8 milioni di euro come risarcimento danni . Facebook ha, infatti, "copiato" un'applicazione che, tramite la geolocalizzazione, consentiva agli utenti di individuare negozi, locali, ristoranti d'interesse e vicini. "Siamo soddisfatti - commenta a Tgcom24 l'ad Sara Colnago , - anche se è ancora presto per cantare vittoria. Abbiamo vinto una battaglia di una lunga guerra iniziata nel 2012 e siamo già contenti di essere sopravvissuti fin qui, nonostante un business stroncato sul nascere".

Ma cos'è successo?

"La vicenda nasce nell'ormai lontano 2012 e bisogna usare la macchina del tempo per tornare a quello che erano i social network e il mondo tecnologico di allora. Così anche Facebook al tempo era una piattaforma molto diversa con strumenti molto differenti da quelli attuali. All'epoca andavano molto forte altre applicazioni come FourSquare e i commenti su TripAdvisor per la scelta di locali, ristoranti... Noi avevamo portato all'interno di Facebook un'app a esso integrata con questo tipo di logiche, dando la possibilità anche a determinati esercizi commerciali di farsi conoscere, Pochi mesi dopo su Facebook compariva una funzionalità interna del tutto simile alla nostra e così ci siamo visti di fatto precludere tutto la possibilità di business che in quel momento era solo all'inizio".

A tal punto simile che i giudici hanno deciso per un risarcimento da 3,8 milioni di euro di fronte a tale plagio?

"I giudici della corte d'Appello hanno deciso in base alla perizia d'ufficio che a tanto aveva valutato il danno che avevamo subito, 10 volte di più rispetto a quanto era stato deciso in primo grado, 350mila euro".

E ora, dunque?

"In attesa che si concluda tutto l'iter legale, siamo soddisfatti che l'azienda sia sopravvissuta a questo incidente di percorso e che non si sia fermata. Non è banale avere coraggio di rivendicare i propri diritti in un mercato sempre più attento ai clienti e all'innovazione e siamo felici oggi, con tempi cambiati rispetto al 2012, e profondamente proprio quest'anno di poter essere partner tecnologici di piccole e medie imprese per cogliere i vantaggi della digitalizzazione e dell'e-commerce".

Qual è la morale?

"Ora questa sentenza, la prima in Italia, fa giurisprudenza e vorremmo che tante piccole realtà non abbiano paura di sfidare i colossi dell'online anche sul piano legale pur di far valere i propri diritti. E' stata dura, ma siamo sopravvissuti, come già detto, e non è poco".