Email aziendale, l'ex dipendente ha diritto a accedervi

Il lavoratore può accedere alle e-mail del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere motivate da specifiche e comprovate ragioni, come la tutela di segreti aziendali. Lo afferma il Garante per la protezione dei dati personali che ha accolto il reclamo di un ex dipendente di una compagnia assicurativa. L'uomo aveva chiesto copia dei messaggi della propria casella di posta elettronica aziendale e dei documenti salvati nel pc.