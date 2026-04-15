Lo stabilisce il Garante della Privacy

Email aziendale, l'ex dipendente ha diritto a accedervi

L'Autorità ha sanzionato una società che aveva selezionato le email di un ex dipendente facendogli visionare solo quelle "strettamente personali"

15 Apr 2026 - 17:27
© Istockphoto

© Istockphoto

Il lavoratore può accedere alle e-mail del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere motivate da specifiche e comprovate ragioni, come la tutela di segreti aziendali. Lo afferma il Garante per la protezione dei dati personali che ha accolto il reclamo di un ex dipendente di una compagnia assicurativa. L'uomo aveva chiesto copia dei messaggi della propria casella di posta elettronica aziendale e dei documenti salvati nel pc.

Società seleziona email, scatta il reclamo al Garante

 La società aveva effettuato un accesso alla posta elettronica dell'ex dipendente e, dopo averne esaminato il contenuto, aveva fornito esclusivamente i messaggi ritenuti "strettamente personali", escludendo quelli legati all'attività lavorativa.

Leggi anche

"L'azienda non può spiare la mail del lavoratore licenziato": la decisione del Garante

Dati Facebook, gli utenti italiani i più derubati dopo gli egiziani: "Noti numero di telefono e datore di lavoro"

Cosa dice il Garante della Privacy

  Secondo il Garante, il diritto di accesso riguarda tutti i dati personali, comprese le comunicazioni intercorse tramite un account aziendale individualizzato. Non è quindi legittimo selezionare preventivamente i contenuti da fornire né limitarli o oscurarli sulla base della distinzione tra ambito personale e professionale.

L'Autorità ha inoltre rilevato criticità nella gestione dei dati, in particolare per la mancanza di trasparenza nelle informative e per i tempi di conservazione delle email (5 anni) e dei dati di navigazione (12 mesi), ritenuti non proporzionati rispetto alle finalità dichiarate. 

Compagnia assicurativa sanzionata

 Per le violazioni accertate è stata inflitta una sanzione di 50mila euro. Il Garante ha inoltre ordinato di consentire l'accesso integrale ai dati richiesti e di adeguare informative e policy interne alla normativa privacy.

Ti potrebbe interessare

videovideo
email
lavoro
garante
privacy

Sullo stesso tema