Ecco la nuova app di Tgcom24: un sistema multimediale di informazione con più video, news e podcast

Siamo usciti dal lockdown ma in tutti questi mesi non ci siamo mai fermati continuando a garantire al nostro pubblico una informazione immediata e completa. La ripartenza è fatta anche di novità ed ecco che arriva sui cellulari la nuova app del sistema multimediale di informazione Mediaset Tgcom24. Una applicazione che si rinnova non solo nella veste grafica, più immediata e con un’esperienza di navigazione più fluida. Tgcom24 rinnova tutto il motore della app con un player video ottimizzato e ancorato per non perdere le notizie in tempo reale durante la navigazione.

Le breaking news, i podcast delle nostre radio, gli articoli, i video, le foto e le infografiche per non perdere nulla di quanto accade nel mondo. E ovviamente la diretta del canale tv Tgcom24.