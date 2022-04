Due minuti per condividere una foto: il successo del nuovo social americano

È un meccanismo semplice, che costringe a mostrarsi al naturale e senza modifiche. È anche il motivo per cui il nuovo social network americano BeReal sta avendo successo tra gli studenti dei college statunitensi, in cerca di un'alternativa alle piattaforme tradizionali ritenute più "costruite".

Autenticità e realtà

sono le due caratteristiche principali. Al contrario, influencer, fisici perfetti e piatti gourmet, ovvero i cardini dei social che si sono affermati negli ultimi anni, non hanno spazio in BeReal. L'applicazione non permette di caricare foto dalla propria galleria, né di aggiungere filtri. Una volta al giorno, in un orario sempre diverso e casuale, l'utente riceve una notifica: "Hai due minuti per scattare e vedere quello che fanno i tuoi amici".

A quel punto bisogna fotografare sé stessi attraverso la camera anteriore del cellulare, poi cambiarla e mostrare ciò che si sta facendo. Pubblicata la combo (un esempio è nello screenshot di destra dell'immagine all'inizio dell'articolo), si ottiene l'accesso alla homepage con tutti i post condivisi dagli amici. Niente "lurking" dunque, ovvero quella pratica di chi sta sui social solo per guardare, senza pubblicare nulla. Bando anche ai likes: si può interagire solo commentando o pubblicando una RealMoji, ovvero un selfie associato a una emoticon.

"BeReal is life, real life, and this life is without filters"

è lo slogan della piattaforma: "BeReal è la vita, la vita vera, e la vita vera non ha i filtri". Esplicitamente in opposizione ai suoi precedessori, il nuovo social ha riscosso successo soprattutto nei campus universitari americani. Perché? Lo spiega uno studente al Daily Northwestern : "Condividi un momento realmente della tua giornata con le persone di cui ti importa di più".