Dopo la pandemia Apple chiude 100 negozi: 92 sono negli Usa

La grande maggioranza dei negozi Apple chiusi a causa della pandemia di Covid-19 si trova negli Stati Uniti: sono 92 su 100 come riferisce una nuova analisi di Morgan Stanley riportata dalla Cnn. A causa della situazione nel Paese, l'azienda di Cupertino ha continuato a chiudere i suoi negozi, tra cui una sede in Georgia e una in California la scorsa settimana. Ha anche annunciato la chiusura di altri quattro negozi in Australia, Stato interessato da nuovi focolai e contagi.