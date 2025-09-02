False recensioni su hotel e ristoranti: l'Ue lancia nuove regole per gli utenti

In un mondo dove è sempre più difficile confrontarsi dal vivo con un'altra persona di fiducia e dove tutto viene valutato anche sbrigativamente e in maniera tranchant certe percentuali non devono sorprendere e vanno viste come una naturale evoluzione delle cose, che piaccia o meno. Il problema tuttavia sorge quando certe valutazioni non sono sincere e quindi finiscono per arrecare un danno sia a chi offre il servizio sia al cliente finale, indebitamente influenzato nella scelta. Per combattere il fenomeno delle recensioni false, ormai dilagante in tutto il Vecchio Continente, si muove l'Unione Europea, intercettando un grido d'allarme che è arrivato in primis dal nostro Paese, che a onor del vero si era già mosso autonomamente per risolvere il problema.