Dalla Cina arriva TongTong, la "bambina" robot creata con l'intelligenza artificiale

Pensata per una società senza figli e che invecchia, ha un sistema mentale e di valori di una bimba di 3 o 4 anni. E' in grado di interagire con le persone e di fare lavoretti domestici

Tgcom24

Può interagire con le persone e fare lavoretti domestici Con il suo cerchietto in testa, TongTong (che vuol dire "ragazzina") può interagire con i suoi "genitori", comprendere le loro intenzioni e partecipare a lavoretti come la pulizia della cucina o dei pavimenti. Anche se ancora in una fase iniziale, TongTong è pronta a fare il suo debutto al più importante evento annuale cinese dedicato alle nuove tecnologie, il Zhongguancun Forum di Pechino, che è in programma dal 25 a 29 aprile.

E' guidata da due sistemi cognitivi primari Il Global Times, il tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo, ha dato una descrizione accurata dopo averla incontrata in anteprima. TongTong è guidata da due sistemi cognitivi primari: quello U (capacità) e quello V (valore). Il meccanismo le consente di affrontare i propri compiti in un modello unico a seconda del suo stato umorale descritto in cinque forme: fame, noia, sete, stanchezza e sonnolenza.

Ha un sistema mentale paragonabile a quello di una bimba di 3/4 anni "Il suo sistema mentale e di valori oggi è paragonabile a quello di un bambina di 3-4 anni. Tuttavia, man mano che si svilupperà e ripeterà le diverse operazioni, sarà più vivace e reale, come noi umani. Ve ne accorgerete se tornerete alla fine di quest'anno o il prossimo per sperimentarlo di nuovo", ha affermato al Global Times Zhu Song-Chun, direttore del Bigal.

Ma è in grado di "crescere" Una volta definito il quadro di base, la capacità di apprendimento di TongTong sarà accelerato con le maggiori sollecitazioni in due o tre anni, sufficienti per crescere dai 3-4 anni fino ai 18, ha osservato ancora Zhu. L'obiettivo del Bigai è mettere TongTong nelle condizioni di completare compiti impegnativi come aiutare gli esseri umani in scenari personalizzati, come le case di cura.