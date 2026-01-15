"Are you dead?", in Cina spopola l'app che controlla se sei ancora vivo

In Cina ci sono circa 125 milioni di persone che vivono da sole e, infatti, l'applicazione ha riscosso grande successo. I programmatori l'avevano inizialmente concepita solo per i giovani cinesi che vivono per conto loro ma, rapidamente, l'app è stata scaricata anche da adulti e anziani. E il bacino di utenza potrebbe allargarsi ulteriormente con l'aumento dei nuclei familiari composti da una sola persona. Secondo quanto riporta il Global Times, infatti, entro il 2030 in Cina potrebbero esserci fino a 200 milioni di famiglie composte da un'unica persona.