"Are you dead?", in Cina spopola l'app che controlla se sei ancora vivo

© Ufficio stampa
Sta scalando la classifica degli App store cinesi, e non solo. "Are you dead?" - "Si le me", in cinese - è l'app a pagamento che controlla che l'utente sia ancora vivo. Nata per contrastare la solitudine, dopo due giorni di inattività l'applicazione avvisa, mandando una notifica, i contatti di emergenza registrati sul dispositivo che qualcosa potrebbe essere andato storto.
Per assicurarsi che la persona stia bene, l'applicazione chiede ogni giorno all'utente di premere un bottone verde sullo schermo. Dopo 48 ore di inattività, l'app invia automaticamente ai contatti di emergenza dell'interessato una email per segnalare che potrebbe esserci qualcosa che non va. In questo modo si riduce drasticamente la paura, comune a molte persone che abitano da sole, di avere un malore e non poter avvisare nessuno.
In Cina ci sono circa 125 milioni di persone che vivono da sole e, infatti, l'applicazione ha riscosso grande successo. I programmatori l'avevano inizialmente concepita solo per i giovani cinesi che vivono per conto loro ma, rapidamente, l'app è stata scaricata anche da adulti e anziani. E il bacino di utenza potrebbe allargarsi ulteriormente con l'aumento dei nuclei familiari composti da una sola persona. Secondo quanto riporta il Global Times, infatti, entro il 2030 in Cina potrebbero esserci fino a 200 milioni di famiglie composte da un'unica persona.
Lo spopolare dell'applicazione ha acceso, sui social media, un dibattito sull'impatto che la solitudine può avere sulla salute mentale. Molti cinesi, infatti, sono costretti a vivere in città enormi e, di conseguenza, sono soggetti a sperimentare un forte senso di isolamento. In Cina, secondo quanto riportato da Business Insider "Nelle grandi città, tutti sono individui isolati e disgregati. Le persone vivono in appartamenti insonorizzati, senza nemmeno conoscere i cognomi dei propri vicini". L'applicazione, quindi, potrebbe rappresentare per coloro che soffrono la solitudine un importante aiuto alla salute mentale.
Are you dead occupa i primi due posti della classifica delle app di utilità a pagamento - in Italia costa 0,99 centesimi - più scaricate anche negli Stati Uniti, a Singapore e a Hong Kong. Ma non è tutto. L'applicazione è tra prime quattro più scaricate anche in Australia e in Spagna. Moltissimi cinesi vivono all'estero e, quindi, il successo extra confine cinese dell'app potrebbe essere dovuto a questo motivo ma, non è escluso, che anche utenti di altre nazionalità possano cominciare a utilizzare Are you dead.