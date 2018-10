30 ottobre 2018 18:37 Apple lancia i nuovi modelli di iPad Pro e Macbook Air A New York Tim Cook presenta il nuovo tablet con riconoscimento facciale e prestazioni grafiche simili a una Xbox One S. C’è anche il nuovo Mac Mini

L’Opera House di Brooklyn è stato lo scenario scelto da Apple e Tim Cook per presentare i suoi nuovi prodotti. Dopo gli annunci dei nuovi iPhone Xs, Xs Max e Xr lo scorso settembre, i protagonisti di oggi sono stati i device dedicati allo svago ma non solo: iPad Pro e il nuovo Macbook Air, oltre al Mac Mini. Non è casuale la scelta di presentarli a New York, nella Grande Mela, invece che a Cupertino, la base della mela morsicata. Lo spettacolo e la creatività rendono la location perfetta.

Macbook Air con schermo RetinaIl nuovo Macbook Air ha uno schermo da 13,3 pollici ed è stato il primo prodotto presentato. Rispetto ai precedenti modelli, è stato quadruplicato il numero di pixel che ora sono 4 milioni grazie al nuovo display Retina. C’è inoltre il nuovo sistema di riconoscimento biometrico Touch ID: il computer cioè si sblocca con l’impronta, garantendo maggiore sicurezza per il sistema e per i dati. Il trackpad poi è più grande del 20%, mentre il processore è un Intel Core i5 di ottava generazione: 16 gb di ram e 1,5 tb per l’archiviazione dati. La scocca infine è in alluminio riciclato e pesante appena 1,2 kg. Sarà in vendita da settimana prossima a partire da 1.379 euro, con i preordini che partono da oggi.

Mac Mini aggiornatoÈ il turno poi del Mac Mini, simile all’esterno ma completamente rinnovato all’interno. Il computer senza monitor, tastiera e mouse ha un processore Intel 4 Core, con la possibilità di montarne uno a 6 core, che consente una velocità cinque volte maggiore rispetto ai modelli precedenti. Supporta fino a 64 gb di ram, mentre la memoria per l’archiviazione è fino a 2 tb. Ha gli stessi chip del Macbook Air utili per le operazioni multimediali. Il prezzo parte da 919 euro, come il Macbook Air sarà disponibile da settimana prossima con la possibilità di ordinarlo già oggi.