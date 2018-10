Amazon lancia Alexa, l'assistente personale che risponde alle domande e legge le notizie: ci sono anche Tgcom24 e Sportmediaset

" Decine di milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano già Alexa e oggi siamo entusiasti di presentarla ai nostri clienti italiani - dice Jorrit Van der Meulen, Vicepresidente Amazon Devices International - Questa esperienza di Alexa è stata creata appositamente per l'Italia: è completamente nuova e l'abbiamo costruita partendo dalle fondamenta per rendere omaggio alla lingua e alla cultura italiana". Alexa arriva dunque nel nostro paese con una esperienza costruita da zero inclusa una nuova voce italiana, supporto nella nostra lingua, informazioni di carattere locale, centinaia di funzioni locali molte delle quali create da sviluppatori del nostro paese.

Lanciata nel 2014 solo in inglese e tedesco, l'intelligenza artificiale di Alexa è ora a bordo di 20mila dispositivi nel mondo. In particolare, è il cuore e la voce di una serie di device Amazon che sono Echo, Echo Plus, Echo Dot ed Echo Spot, quest'ultimo dotato anche di uno schermo. Tutti questi dispositivi sono da oggi disponibili in Italia. Secondo uno studio recente del Pew Research Center americano, in un mercato degli smartphone vicino alla saturazione i dispositivi che mostrano più indicatori di crescita sono proprio gli "smart speaker" come Amazon Echo: la domanda globale passerà dai quasi 100 milioni di dispositivi nel 2018 a 230,5 milioni nel 2022.