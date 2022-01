A 20 anni dalla scomparsa di Pier Giorgio Perotto, inventore del primo pc della storia

Sito ufficiale

Il 22 gennaio del 2002 scomparve Pier Giorgio Perotto, fondatore di Finsa e inventore nel 1965 del primo pc della storia: la Programma 101 della Olivetti. La sua figura di rilievo nella storia dell’innovazione italiana e non solo (la P 101 ottenne il suo massimo successo negli Usa, la Nasa ne ordinò una ventina per progettare l’Apollo 11), sarà ricordata dal figlio Pierpaolo, attuale ceo della società, all’evento celebrativo "P 101 la macchina che ha cambiato il rapporto tra uomo e dati" che si svolgerà ad Ivrea il 4 febbraio alle ore 17.15 (in presenza presso Ivrea Visitor Centre o in diretta streaming).