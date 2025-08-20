Riccardo Bellini è il nuovo amministratore delegato di Valentino. Lo ha annunciato la stessa casa di moda, aggiungendo che l'incarico sarà effettivo dall'1 settembre. "Con la nomina di Riccardo, stiamo accelerando il percorso di Valentino. Conosco la sua vasta esperienza nel lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership, che, insieme alla grande visione creativa di Alessandro Michele, guideranno la maison nel futuro e ne amplificheranno l'identità unica", ha detto Rachid Mohamed Rachid, presidente di Valentino.



Le prime parole di Bellini - "Sono onorato di entrare a far parte di Valentino, una maison iconica che unisce una straordinaria tradizione e artigianalità con una voce creativa unica. Non vedo l'ora di lavorare con Alessandro Michele e l'eccezionale team Valentino per celebrare i valori senza tempo della maison e scrivere il suo prossimo capitolo," ha detto Bellini, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di ceo di Maison Margiela e Chloé, e ha ricoperto ruoli dirigenziali senior in ambito business e marketing presso Diesel e Procter & Gamble. Laureato all'Università Bocconi e la Iese Business School, Bellini vanta trent'anni di esperienza manageriale nel settore della moda e del lusso.