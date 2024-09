Antonio Marras, Barbara Calò è la nuova Ceo

La nomina del nuovo Ceo si inserisce in un percorso di sviluppo strategico per Antonio Marras. Sandro Veronesi, presidente di Oniverse, ha così commentato: “Barbara Calò è un ingresso strategico nel board Antonio Marras e sono convinto che la sua esperienza e il suo talento saranno un valore aggiunto per il marchio. Barbara, con il suo importante percorso nella moda, ci aiuterà nell’espansione in atto per Antonio Marras, soprattutto a livello internazionale. Proseguiremo con lei il piano retail che, dall’acquisizione del 2022, è stato uno dei nostri obiettivi principali”.