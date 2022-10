Utility manager e superpoteri, l'evento Assium illustra scenari e visioni su sostenibilità economica ed ecologica delle utilities

Sarà il 10 novembre alle porte di Milano l'appuntamento dei professionisti iscritti ad Assium, l'Associazione italiana degli Utility manager.

L'evento assicura una preziosa occasione di networking e confronto tra gli addetti ai lavori, che saranno informati sulle recenti misure governative ed europee per contenere il costo delle bollette, in preoccupante crescita da mesi. Oratori d'eccezione saranno Oscar di Montigny, chief innovation, sustainability & value strategy officer di Banca Mediolanum e presidente di Flowe e Giuseppe Dell'Acqua Brunone, ceo & founduer Revoluce.