Assium celebra la 17esima Giornata Internazionale del Risparmio Energetico

Numerose sono le iniziative previste per accrescere consapevolezza e attivare virtuosismi capaci di dare una visione più sostenibile per il futuro. Assium, Associazione Utility Manager, condivide e persegue quotidianamente gli obiettivi che si pone questa giornata: informare ed educare. Temi come sostenibilità, riduzione dell’impatto ambientale, sensibilità ambientale ed altri legati alla sfera green sono sempre più radicati nella nostra società. Questo, però, non vuol dire che la battaglia sia vinta o sia in procinto di essere vinta.

I soci di Assium danno un messaggio forte in questa giornata: è nelle piccole scelte quotidiane che si può esercitare un risparmio energetico capace di ridurre l’impatto ambientale. Una regola che vale sia per le famiglie sia per le aziende. Questo approccio, unitamente alla scelta di un professionista certificato, assicura un risparmio tangibile e verificabile mensilmente nelle bollette. E qual è il professionista che in campo energetico può supportare sia aziende che famiglie? L’utility manager. Tra i compiti dell’utility manager c’è quello di consigliare le aziende sia dal punto di vista della produzione sia dal punto di vista del consumo dell’energia. Mentre per quanto riguarda le famiglie, che hanno nelle bollette un importante fattore di spesa, il focus riguarda chiaramente le modalità di consumo. Per Assium La Giornata Internazionale Del Risparmio Energetico è un’occasione per far riflettere sugli stili di vita e i processi produttivi, perché solo la riduzione sistematica degli sprechi porta ad un’ecosostenibilità reale e a dei vantaggi evidenti per l’ambiente.

L’obiettivo a lungo termine è quello di lasciare un mondo abitabile e vivibile alle future generazioni. Favorire chi vende energia prodotta da fonti rinnovabili, supportare progetti a favore della sostenibilità. A livello globale le parole guida sono: people, planet e profit. Nell’ambito dell’utility management, invece, ASSIUM si fa guidare da: competenza, formazione, credibilità e fiducia. L’utility manager è l’attore principale del mercato dell’energia. E’ il vero protagonista della transizione ecologica: aggiornato su tutti i temi che riguardano la produzione e il consumo dell’energia è in grado di promuovere impatto e risparmio energetico tra i consumatori e le imprese. Risponde alle esigenze dei consumatori, li aiuta a consumare meglio e ad incidere positivamente su una delle voci di spesa più importanti per le famiglie italiane. Per quanto riguarda le imprese, ASSIUM promuove e supporta realtà sane che grazie agli utility manager certificati, si fanno ambasciatrici di questo cambiamento. I cambiamenti climatici sono un problema da non sottovalutare. Forse è la minaccia principale alla sopravvivenza dell’uomo sulla Terra. Assium rinnova l’appello: tutti possiamo, con piccoli gesti, fare la nostra parte quotidianamente. A questo proposito qualche consiglio: 1. Le lampadine smart che possono essere spente o accese anche da remoto forniscono un grande risparmio energetico se paragonate a quelle tradizionali; 2. Gli elettrodomestici con una classe energetica elevata, da A in su, favoriscono il risparmio energetico; 3. Le caldaie a condensazione fanno risparmiare notevolmente, grazie a minori sprechi, rispetto a quelle tradizionali e producono anche molte meno emissioni inquinanti.