Assium, l'Utility Manager “bussola” per consumatori e aziende

La ripartenza post-pandemia è uno scenario internazionale quanto più complesso: sono tante e diverse le variabili che oggi influenzano il mercato delle utilities, gas ed energia in primis, rendendo necessaria la presenza di figure professionali che sappiano interpretare i cambiamenti in atto.

Assium , l’Associazione Italia Utility Manager , affianca concretamente consumatori, aziende, professionisti operanti nel settore delle utilities, fornendo il supporto per affrontare i mutamenti del settore dell’utility management.

Un supporto concreto fatto di divulgazione e proposte innovative per questo particolare mercato, come ad esempio la certificazione di Affidabilità per società e agenzie, la polizza assicurativa per utility manager e lo sportello del consumatore per le famiglie.

Tutto questo con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla spesa mensile delle bollette e attivare un circolo virtuoso mirato al risparmio ma anche e soprattutto alla programmazione dei budget dedicati alle utenze mensili.