Unieuro presenta il piano strategico 2025-2030

6. Sviluppo B2B/2C e Retail Media: nel B2B/2C, Unieuro farà leva sulla sua acquisizione di scopo più strategica, Covercare, società già attiva come service hub del Gruppo in questo segmento e tassello chiave per potenziare la strategia beyond trade. È un player di riferimento nel settore della riparazione multibrand e multiservizio per la casa (multi-home), con un modello di business collaudato che serve già diversi clienti, incluse le principali telco e multiutility. Questo vantaggio competitivo rappresenta un asset strategico che consentirà non solo di ampliare e rafforzare il portafoglio servizi di Unieuro, ma anche di attrarre nuovi partner terzi in altri settori, creando così nuove e ulteriori opportunità di crescita. In ambito Retail Media, Unieuro, già ben posizionata grazie a una proposta solida per i partner terzi, ha avviato un importante piano di investimenti che prevede l’installazione di ledwall in 80 punti vendita (primo network per estensione del settore), pronti ad accogliere con nuovi contenuti tutti i clienti in vista della peak season 2025.