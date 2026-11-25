© dal-web
Se non è storia, poco ci manca. Per la prima volta le carte di pagamento superano il contante negli acquisti effettuati nei negozi fisici dell’area euro. A certificarlo è lo studio Space 2026 della Banca centrale europea sulle abitudini di pagamento dei cittadini europei, che fotografa un cambiamento strutturale nelle transazioni quotidiane. Il valore dei pagamenti elettronici si è attestato al 45% del valore totale contro il 44% dei contanti. Secondo lo studio tuttavia "rimane importante poter pagare sia digitalmente che col contante". Nel frattempo, le operazioni effettuate con dispositivi mobili sono salite al 9%, dal 6% del 2024.
Sorpasso storico
Secondo l'istituzione di Francoforte, l'analisi mostra come i consumatori stiano aumentando l'uso di sistemi di pagamento digitali, ma il contante continua a giocare un ruolo importante. Come detto, è la prima volta da quando i dati hanno iniziato a essere raccolti, nel 2016, che si assiste al suddetto sorpasso. Secondo la Bce, le preferenze di pagamento dei consumatori restano sostanzialmente stabili: negli acquisti presso un negozio il 54% preferisce carte o sistemi senza contante, il 22% preferisce il contante, mentre il 23% non ha preferenze. Un'ampia maggioranza di intervistati attribuisce importanza alla possibilità di mantenere la scelta di pagamento: per l'82% dei consumatori è rilevante avere l'opzione di pagare con sistemi digitali, il 62% giudica importante poter pagare in contanti, mentre solo un 3% riferisce di non utilizzare mai il contante.
Il contante resiste
La maggioranza degli intervistati, del resto, continua a ritenere facile l'accesso ai contanti, con una quota che si è limata all'85% dall'87% del 2024. Tra coloro che hanno utilizzato sportelli automatici di prelievo, un 19% ha riportato difficoltà. Un 12% di consumatori hanno riferito casi di non accettazione di pagamenti con sistemi mobile o con carte almeno una volta nel mese precedente l'indagine.
"Importante la possibilità di scelta"
"I pagamenti digitali stanno diventando più importanti nelle transazioni quotidiane, ma quello che conta davvero per gli europei è la possibilità di scelta", commenta Piero Cipollone, componente del Comitato esecutivo della Bce con delega sui sistemi di pagamento citato in un comunicato. "La Bce continuerà ad assicurare che i cittadini abbiano la libertà di scelta sul come pagare, salvaguardando il contante mentre ci si prepara per la possibile emissione del suo equivalente digitale, l'euro digitale".