Se non è storia, poco ci manca. Per la prima volta le carte di pagamento superano il contante negli acquisti effettuati nei negozi fisici dell’area euro. A certificarlo è lo studio Space 2026 della Banca centrale europea sulle abitudini di pagamento dei cittadini europei, che fotografa un cambiamento strutturale nelle transazioni quotidiane. Il valore dei pagamenti elettronici si è attestato al 45% del valore totale contro il 44% dei contanti. Secondo lo studio tuttavia "rimane importante poter pagare sia digitalmente che col contante". Nel frattempo, le operazioni effettuate con dispositivi mobili sono salite al 9%, dal 6% del 2024.