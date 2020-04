Lo shopping ai tempi della quarantena: è boom degli acquisti online

In tempo di quarantena con i negozi chiusi e l'obbligo di rimanere nelle proprie case, gli acquisti degli italiani si sono spostati tutti sulla rete. I siti di e-commerce stanno registrando un vero e proprio boom tenendo vivi sul mercato interi settori, come quello della moda totalmente fermo anche nella sua anima produttiva. Se da un lato è chiaro che il digitale non può sostituire il retail, dall'altro è evidente che in questo periodo le vendite online nel settore sono cresciute esponenzialmente. Numeri definitivi ancora non ci sono, ma molti brand si sono visti arrivare ordini a pioggia tanto che, anche a causa della riduzione del personale per rispettare le norme di sicurezza, hanno dovuto comunicare ai clienti ritardi nelle spedizioni.