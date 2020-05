Il Coronavirus contagia anche la Borsa italiana: sul Ftse Mib persi 83 miliardi

In particolare l'analisi ha preso in considerazione i risultati di 13 società a controllo privato e 12 società a controllo pubblico; 16 manifatturiere, 6 energetiche/utilities, 2 di servizi e 1 petrolifera.

In generale i primi tre mesi del 2020 hanno segnato una diminuzione del valore di Borsa per tutte le società, a eccezione di quelle dell'area del farmaceutico, Recordati (8,1 miliardi; +2,1%) e DiaSorin (6,6 miliardi; +1,9%), spinte proprio dal particolare momento della pandemia.

Le società hanno perso complessivamente ricavi per quasi 14 miliardi (-13,7%), con il lockdwon che ha inciso non in maniera pesante sulle utility. Tra i settori, i servizi hanno registrato il minore calo (-8,8%), seguiti dalle energetiche/utilities (-10,5%), mentre il petrolifero con Eni (-25,2%) e la manifattura (-11,8%).

Per le società industriali del Ftse Mib, Mediobanca Securities, infine, prevede un calo degli utili rispetto al 2019 del 35% per il 2020 e dell'8% per il 2021, prima di tornare sopra i livelli del 2019 solo nel 2022. In questo contesto anche gli azionisti pagheranno il conto alla pandemia. Le previsioni vedono un calo di oltre 900 milioni in meno (-7,2%) di dividendi La riduzione riguarderà soltanto i gruppi privati(-1,6 miliardi), mentre aumenteranno leggermente i dividendi distribuiti dai gruppi pubblici (+0,7 miliardi).

La pandemia si è abbattuta con violenza anche sulla grande manifattura italiana quotata sul Ftse Mib e che opera sul territorio italiano con 101 grandi stabilimenti (51 al Nord, 23 al Centro, 22 al Sud e 5 nelle Isole). Tra tutti i settori, il manifatturiero è stato il più penalizzato dal lockdown, con il 59% delle aziende costrette alla chiusura (contro il 37% dei servizi). Nel primo trimestre si è registrato un calo del fatturato dell'11,8%, la peggiore contrazione degli ultimi 30 anni. A diminuire sono stati specialmente i ricavi realizzati nell'area Emea (-15,4%), seguita dalle Americhe (-10,6%) e dall'area Asia e Pacifico (-5,7%).