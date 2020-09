Boom dei podcast, ecco perché piacciono e stanno rivoluzionando l'industria culturale

Tutti i dati - Con 299 milioni di utenti in tutto il mondo, Spotify è leader del settore e ha potuto osservare quanto l'interesse per i podcast sia cresciuto nell'ultimo periodo. Di tutti gli iscritti alla piattaforma, il 21% di questi, quindi più di 60 milioni, accede per ascoltare proprio questa nuova forma di contenuto. L’età media è di soli 26 anni; oltre 1,5 milioni i podcast presenti nel catalogo dei quali metà lanciati nel 2020.

Come spiegato a Tgcom24 da Federica Tremolada, Managing Director Southern & Eastern Europe di Spotify, "i podcast sono solo uno dei fenomeni che caratterizzano il settore dei media. Sono il presente ma anche il futuro per almeno tre ragioni. L'intrattenimento in primo luogo: ascoltare storie fa parte della natura umana. Poi l'approfondimento: ci sono sempre più podcast che ci permettono di avvicinarci ad alcuni argomenti come la storia o le lingue straniere. Infine l'accompagnamento: soprattutto durante la pandemia, l'audio ci ha permesso di rilassarci e vivere meglio questo periodo".

I titoli di maggior successo - Il fenomeno Michelle Obama ha raggiunto il primo posto tra i podcast più ascoltati dell’estate, mentre in Italia nei mesi estivi hanno svettato il Monologato Podcast di Filippo Ruggieri e il Muschio Selvaggio di Fedez e Sal, entrambi esperimenti artistici di talenti che nascono come musicisti e che hanno scelto di sperimentare la strada del podcasting mettendosi in gioco con un nuovo strumento di storytelling.

Ma non sono i soli: anche il riff di Marco Mengoni o NCCAPM di Maruego nei precedenti mesi hanno richiamato l’attenzione di migliaia di fan, desiderosi di ascoltare storie, aneddoti, esperienze e non solo musica direttamente dalla voce dei loro idoli. Nel mondo dell’audio di oggi, dunque, musica e podcast si incontrano dando vita a vere e proprio nuove forme d’arte. L’artista, d’altra parte, è per definizione uno storyteller; desideroso di raccontare e di condividere con il proprio pubblico, oggi ha scoperto un nuovo strumento per esprimersi, fruibile in qualunque luogo e a qualunque ora.