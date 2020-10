Acquisti sul web, i prezzi non restano uguali tutti i giorni: ecco quando è meglio comprare

In vista della prossima Giornata Mondiale del Risparmio , organizzata annualmente da Acri (Associazione delle fondazioni di origine bancaria e delle Casse di Risparmio Spa) e prevista per il 31 ottobre , Idealo ha realizzato uno studio sul dynamic pricing , ovvero sulle fluttuazioni dei prezzi sul web . Il portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi ha raccolto una serie di consigli su come sfruttare al meglio questo fenomeno, consapevole del fatto che quest'anno, a causa dell'emergenza covid, le abitudini degli italiani al risparmio e alla gestione del denaro hanno subito cambiamenti profondi. Idealo ha quindi individuato mesi, giorni e fasce orarie in cui è più conveniente acquistare online un determinato prodotto.

Gli elettrodomestici per la casa: attenzione ai prezzi del lunedì - Idealo ha preso in esame tre categorie di elettrodomestici per la casa e per ognuna ha identificato mese, giorno e fascia oraria in media più convenienti per effettuare l’acquisto online. Il giorno con i prezzi medi più alti per effettuare gli acquisti è comune a tutti: il lunedì.

Conviene acquistare gli aspirapolvere a giugno (-12,8% rispetto al mese più caro dell’anno) e non a maggio, di sabato (-5,4% rispetto al giorno della settimana più caro), il pomeriggio, tra le 13 e le 18 (-4,8% rispetto alla fascia oraria più cara della giornata) e non in prima serata.

Anche i televisori sono più economici a giugno (-18,9% rispetto al mese più caro) e non in ottobre, di martedì (-2,7% rispetto al giorno della settimana più caro), il pomeriggio, tra le 13 e le 18 (-5,6% rispetto alla fascia oraria più cara della giornata) e non di notte.

Infine se vogliamo un nuovo frigorifero è meglio comprarlo a novembre (-12,6% rispetto al mese più caro) e non a settembre, di sabato (-3,4% rispetto al giorno più caro della settimana), in prima serata, tra le 18 e le 21 (-4,3% rispetto alla fascia oraria più cara della giornata) e non in tarda serata.

Le scarpe: le migliori occasioni a gennaio - Dall’analisi di Idealo, che ha preso in esame tre generi di scarpe - le sneakers, le scarpe sportive e quelle da bambino - emerge che il mese migliore per il risparmio online è, per tutte, il mese di gennaio, quando si registrano i prezzi medi più bassi dell’anno. I mesi meno opportuni per acquistare online sono invece aprile e maggio.

Le sneakers, le scarpe da ginnastica che si indossano nel quotidiano, a gennaio costano in media il 9,4% in meno rispetto al mese più caro, ovvero aprile. Meglio acquistare di sabato (-2,1% rispetto al giorno più caro della settimana) e non di martedì, in tarda serata, tra le 21 e mezzanotte (-1,9% rispetto a tutte le altre fasce orarie della giornata).

Per quanto riguarda le scarpe sportive, quelle per l’outdoor e la corsa, a gennaio si risparmia il -11,7 e -14,5% rispetto ai mesi più cari, ovvero maggio e aprile. La domenica è il giorno migliore per effettuare gli acquisti (rispettivamente -3,0% e -2,3% rispetto al giorno più caro della settimana) mentre i primi giorni della settimana, lunedì e martedì, sono i meno vantaggiosi. Per quanto riguarda le fasce orarie è meglio preferire il pomeriggio per le scarpe outdoor (-6,1% rispetto alla fascia oraria più cara, vale a dire la notte) e la tarda serata per le scarpe da corsa (-3,8% rispetto alla mattina).

Infine per le scarpe per bambini a gennaio si spende il -15,7% rispetto al mese più caro (maggio); meglio il giovedì (-2,5% rispetto al giorno più caro della settimana) e non martedì; in qualsiasi ora della giornata (-2,9%) tranne che la mattina, tra le 7 e le 13.

Prodotti di elettronica: i più influenzati dal dynamic pricing - Sempre più spesso gli italiani si affidano all’e-commerce per confrontare e scegliere i prodotti di elettronica di consumo ed è su questi articoli che si notano le fluttuazioni di prezzo più rilevanti. Individuare il momento più conveniente per pianificarne gli acquisti può quindi portare a risparmi elevati, fino a quasi il -30% tra un mese e l’altro in base alla categoria.

Per quanto riguarda smartphone e tablet si risparmia acquistando rispettivamente a febbraio (-24,8% rispetto al mese più caro) e marzo (-18,7%). Conviene invece aspettare la fine dell’estate per gli altri prodotti di elettronica: smartwatch e giochi per la PS4 a settembre (-16,3% e -11,9% rispetto al mese più caro), i notebook a novembre (-27,5%) e le cuffie e gli auricolari e le console di gioco a dicembre (-22,8% e -15,8%).

Via libera allo shopping in qualsiasi giorno della settimana, tranne che per gli smartphone e gli smartwatch il cui acquisto andrebbe pianificato di martedì, giorno in cui il risparmio arriva al -9,5% per gli smartphone e -11,1% per gli smartwatch rispetto ai giorni più cari, rispettivamente sabato e venerdì. Si risparmia ancora se si sceglie di acquistare tablet e cuffie nel pomeriggio, tra le 13 e le 18 (-5,3% e -6,5% rispettivamente) e la mattina, tra le 7 e le 13, gli smartwatch (-7,5%).

I risparmi online su ricambi auto e accessori per la moto - In passato, per qualsiasi guasto o esigenza legata alla propria auto si andava direttamente dal meccanico. Ultimamente, invece, gli italiani hanno scoperto che acquistare online i ricambi auto, pneumatici o accessori per la moto, conviene.

Sui ricambi auto, come le batterie, le lampadine e i prodotti per la manutenzione e la cura, si può risparmiare online fino a quasi il 35% se si acquista a novembre, quasi il 20% sugli pneumatici estivi se li si acquista a febbraio e circa il 15% sui caschi moto comprati a gennaio.

Attenzione alla fascia oraria per i ricambi auto: se li si acquista nel pomeriggio, tra le 13 e le 18, si può risparmiare fino al 12,5% mentre la fascia oraria della tarda serata, tra le 21 e mezzanotte, è quella in cui i prezzi sono più alti.

I prodotti per la disinfezione: la maggiore richiesta fa aumentare i prezzi - Uno degli aspetti della routine quotidiana che più ha risentito dell’effetto covid-19 è il maggiore utilizzo dei prodotti per la disinfezione: gel mani disinfettanti e alcool etilico. Il loro prezzo online negli ultimi mesi ha fatto registrare continui aumenti. Se nel 2019, infatti, il prezzo medio dei prodotti della categoria disinfezione è stato a 7,7 euro, nel 2020 è salito a 11,14 euro con un aumento del 43,4% in un anno. Pianificando il loro acquisto di venerdì si può però risparmiare il 10,6% (gel disinfettanti) e il 20,0% (alcool), se si comprano nel pomeriggio.