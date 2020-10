Il futuro si costruisce attraverso la pianificazione finanziaria

Un invito per andare in un bar dove l’aspettano passato e futuro. Così inizia il cortometraggio dal cast tutto al femminile di Banca Mediolanum per sensibilizzare gli spettatori sull'importanza della pianificazione finanziaria e patrimoniale ai fini della realizzazione dei progetti di vita , della salvaguardia degli affetti e delle relazioni nel tempo. “ Raccontami di me ” è diretto da Laura Chiossone, mentre le protagoniste sono Anna Foglietta , Paola Frasca e Anita Zagaria. Il film è visibile su AscoltaBuoniConsigli.it ed è stato lanciato da uno spot on air con la partecipazione di Massimo Doris , amministratore delegato di Banca Mediolanum.

La giusta consulenza per compiere le proprie scelte - Nel cortometraggio Beatrice, la protagonista, beve un caffè con la se stessa del passato, una 23enne alle prese con gli ultimi esami dell’università e i progetti per il futuro. Le racconta che la aspettano anni felici ma anche tante responsabilità, per affrontare le quali è necessario farsi consigliare bene. Per vivere la vita che si desidera nel futuro bisogna fare le scelte giuste, che si possono compiere solo ascoltando la consulenza di chi ha competenza ed esperienza. “Immagina di incontrare il tuo passato e il tuo futuro, avrai vissuto la vita che volevi? Avrai fatto le scelte giuste?”, chiede agli spettatori Massimo Doris, nello spot di presentazione del cortometraggio. Alla protagonista del film è stata data la possibilità di verificare che le scelte che sta compiendo siano corrette: dopo la versione di sé stessa del passato, incontrerà anche la Beatrice del futuro. La donna, che ormai è diventata nonna, la ringrazia perché solo grazie alle sua scelte può vivere una vecchiaia serena.

Ufficio stampa

Pensare al futuro grazie a una pianificazione finanziaria - “Questa volta abbiamo voluto sperimentare una nuova modalità di comunicazione facendo ricorso a una delle sue espressioni più alte, il cinema” afferma Gianni Rovelli, direttore Comunicazione e Marketing Commerciale di Banca Mediolanum. “Il periodo che stiamo vivendo ci ha stimolato un messaggio meditato, con riferimento ai temi centrali della vita. Mai come adesso è necessario pensare alla sicurezza del proprio futuro anche attraverso una corretta pianificazione finanziaria”. Si è deciso per un cast al femminile perché, secondo l’istituto di credito, l'universo femminile ha un approccio al risparmio molto più maturo e consapevole, finalizzato soprattutto alla gestione del denaro in modo funzionale ai progetti, al benessere e al futuro della famiglia. Il corto si basa su una idea dell’agenzia spagnola Santa Marta & Astorga, l’adattamento della sceneggiatura è stato curato da Armando Testa, mentre la casa di produzione è Movie Magic.