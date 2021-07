Torna il contest "Rethink", le migliori aziende italiane in tempo di pandemia

Dopo oltre un anno e mezzo dall'inizio della pandemia di Covid-19, i risultati mostrano che molte aziende italiane hanno saputo affrontare questa crisi sanitaria in maniera eccellente. Per questo motivo, dopo il rinvio dello scorso anno, torna a Milano il contest "Rethink" su cui si basa la quarta edizione del Premio Mario Unnia Talento & Impresa.

Il contest - Il concorso imprenditoriale, organizzato da BDO Italia in collaborazione con BPER banca e Ersel, ha lo scopo di individuare e premiare le migliori aziende italiane che, nel 2020, hanno saputo individuare nuove strategie e nuovi modelli di business per fronteggiare il lockdown. Valutate in base alle tre R del talento: come hanno saputo coniugare tra loro la salvaguardia del business e delle persone (React), garantire la resilienza della propria attività (Resilience) e ripartire sulla base di new business model sostenibili (Realise).

L' organizzazione - La partecipazione al contest è libera e gratuita, con la possibilità di candidare la propria azienda dall'8 luglio 2021. E' prevista anche la compilazione di un questionario, che verrà successivamente utilizzato per una ricerca condotta dal dipartimento Scienze economico-aziendali e Diritto per l'Economia dell'Università Bicocca di Milano. Il vincitore verrà poi premiato per ognuna delle tre categorie e in base alle 4 macro regioni italiane: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Centro Sud e Isole. La giuria sarà presieduta dal Professor Andrea Amaduzzi e da importanti esponenti del panorama economico-finanziario ed istituzionale.

I valori del concorso - Istituito nel 2017, il Premio Mario Unnia è nato dall'obiettivo di premiare quelle aziende che si sono distinte nel panorama economico italiano per la capacità di lanciare nuove iniziative di sviluppo e di perseguire nuovi modelli di crescita sostenibile. Il tema della sostenibilità sta assumendo un significato sempre più rilevante e lo dimostra anche il nuovo progetto di ricerca di BDO, in collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia e il consorzio vinicolo di Franciacorta. Il tema deciso è: "Il ruolo delle informazioni ESG nei rapporti tra le imprese vitivinicole e il mondo finanziario". L' obiettivo è quello di rilanciare l'informativa ESG (Environmental, Social and Governance) e gli investimenti sostenibili.