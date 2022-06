Tgcom24.it si conferma nel 2022 per il quarto anno consecutivo la prima fonte di informazione online degli italiani

Per il quarto anno consecutivo, Tgcom24.it è la testata di informazione online italiana più seguita dai lettori, come certificato dal Digital News Report 2022 del Reuters Institute for the Study of Journalism , il rapporto sui media più importante e autorevole in ambito internazionale che da dieci anni fotografa il consumo digitale e la fiducia nelle testate giornalistiche.

Reuters Institute - Digital News Report 2022

Secondo l'indagine, il sito del sistema multimediale di Mediaset ha raggiunto ogni settimana

il 21% della popolazione

Tgcom24 risulta primo in solitaria

, piazzandosi sul gradino più alto del podio insieme a Fanpage. Considerando invece la classifica dei siti visitati almeno tre volte in una settimana,. Ed è primo, in coabitazione con Skytg24 e davanti a Rainews24, anche per quanto riguarda i mezzi tradizionali (tv, radio o stampa): il canale all-news di Mediaset raggiunge ogni settimana il 25% della popolazione. Nel suo complesso l'informazione televisiva di Mediaset (comprensiva anche di Tg4, Tg5 e Studio Aperto) è scelta dal 64% degli italiani.

L'indagine

- Il Digital News Report è il rapporto redatto dal Reuters Institute for Journalism che analizza in consumo di notizie in tutto il mondo. Si basa sulle interviste a 93.432 persone di 46 Paesi in tutti e cinque i continenti e mette in evidenza temi come la frequenza con la quale si consultano i giornali, la propensione verso l'informazione a pagamento o la fiducia nei media.

L'informazione italiana

- "L'impatto della transizione digitale nei media italiani è finalmente diventata evidente - spiegano dal Reuters Institute - con i media nativi digitali che hanno raggiunto le prime posizioni della classifica, con la pubblicità digitale diventata predominante sulle altre tipologie, con la costituzione di nuove aziende di podcast e con il cambio di ruolo delle edicole tradizionali".

Come si informano gli italiani

- Lo smartphone consolida la sua crescita tra i mezzi utilizzati per accedere alle informazioni. Negli ultimi nove anni, la sua fruizione è passata dal 25% al 69%, coinvolgendo cioè più di due italiani su tre. Continuano a diffondersi anche i podcast, ascoltati in un mese dal 29% delle persone.

La fiducia nell'informazione italiana

- Dopo un 2021 in recupero, torna a scendere la fiducia degli italiani nei confronti dell'informazione: dal 40% al 35%. In particolare solo il 13% crede che i media italiani siano indipendenti dalla politica e il 15% che sino indipendenti dagli interessi economici.

Ecco il testo integrale del Digital News Report 2022: