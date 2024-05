Tante opportunità per chi cerca lavoro al Faro Job Meeting di Mestre

Fino al 19 maggio al Centro Commerciale Porte di Mestre oltre 20 realtà forniscono supporto e orientamento per aumentare l'occupazione

Quattro giorni dedicati a chi è in cerca di un lavoro estivo o a tempo indeterminato. Ma anche alle aziende impegnate nella selezione di candidati e agli enti di formazione.

L’appuntamento è al Faro Job Meeting al Centro Commerciale Porte di Mestre, che conferma la sua vocazione a luogo di incontro, shopping e socialità.

L’evento, giunto alla terza edizione, è in programma fino al 19 maggio e rappresenta una grande occasione per mettere in contatto realtà del territorio e nazionali.

Presenti più di una ventina di stand, tra aziende, enti formativi e gruppi innovativi che si occuperanno di cercare profili da inserire nei propri team, valutando i curriculum e illustrando ai visitatori tutte le opportunità.

Un’iniziativa pensata per supportare studenti, neolaureati e inoccupati ma anche per dare spazio ad attività con uno sguardo rivolto al futuro come start-up, spin-off universitari, fab-lab e co-working.



L'evento, nato per mettere in dialogo domanda e offerta, è sviluppato all'interno del Progetto Faro: un servizio totalmente gratuito ideato da Porte di Mestre per offrire consulenza dedicata a chiunque cerchi un impiego.



Una vera e propria attività di orientamento a sostegno di crescita e occupazione.