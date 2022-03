The Longevity Suite, nuovi ingressi nel board e raccolta record di capitali

Grazie al grande appeal che i settori dell’antiage, della longevità e del benessere hanno acquisito sugli investitori, The Longevity Suite ha raccolto aumenti di capitale per 3,8 milioni di euro negli ultimi 24 mesi. Tali risorse serviranno per rafforzare la leadership italiana, che a oggi conta 17 centri nelle città più strategiche, e iniziare la conquista dell’Europa partendo dall’apertura in Svizzera, Spagna e Francia. Si tratta della più evoluta Biohacking & Antiage City Clinic europea con un posizionamento di lusso, la cui missione è quella di guidare il cliente in un percorso che lo porti a vivere una vita piena di energia.

Come spiega a TgcomLab Luigi Caterino, Ceo di The Longevity Suite, la chiave del successo è quella di aver creato una realtà a elevato contenuto tecnologico, con protocolli viso/corpo ultra-performanti effettuati in un ambiente multisensoriale, per raggiungere un perfetto equilibrio tra salute, bellezza esteriore e benessere mentale:

L’esponenziale crescita avuta negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di noti investitori entrati a far parte del Longevity Advisor Board, comitato di indirizzo per lo sviluppo strategico della società.

Il board di The Longevity Suite ha visto l’ingresso di Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci, membro dell’International Advisory Board dell’università Bocconi di Milano, dell’International Investors Advisory Board di Confindustria e del comitato direttivo della Camera della Moda di Milano e della Fondazione Altagamma; Luca Poggi, membro del Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A., una delle società quotate STAR alla Borsa di Milano, Esperto in diritto tributario e societario; Roberta Benaglia, Ceo di STYLE CAPITAL SGR, Presidente del CdA di ZIMMERMANN, Esecutivo Presidente di MSGM, Presidente di forte_ forte e Board Member di Luisa Via Roma; Boris Jean Collardi, Membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato della Direzione generale del Consiglio di amministrazione dell’Associazione svizzera dei banchieri.

Il Metodo proposto da Longevity nasce dal lavoro di oltre vent’anni di ricerca del team guidato dal dottor Massimo Gualerzi, Direttore Scientifico del gruppo e cardiologo Antiage di fama nazionale basato su tre pilastri: esposizione al freddo, detox intermittente e consapevolezza estetica. La cura con il freddo, conosciuta anche con il nome di crioterapia, è il cuore del metodo.

Il trattamento prevede di immergere il corpo in una camera fredda tra i -85° ai -95° per un intervallo di tempo che varia tra i tre e i cinque minuti. Gli straordinari benefici della tecnica hanno come effetto la riduzione dell’invecchiamento da infiammazione, il cosiddetto inflammaging. Altra componente fondamentale in grado di detossificarci e rallentare l’invecchiamento è la drastica riduzione dell’apporto calorico.

La maggior parte degli studi condotti, infatti, porta a pensare che un ruolo chiave nel contrastare l’invecchiamento appartenga a una riduzione delle calorie assunte con l’alimentazione quotidiana. Il risultato è una minore occorrenza delle malattie metaboliche e circolatorie rispetto a chi assume pasti abbondanti. Infine, per consapevolezza, si intende occuparsi di sé in modo responsabile, naturale, sano, consapevole e compatibile con la vita di ogni giorno.