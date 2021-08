Allianz Insurance Asset Management alla conquista della Cina 

Allianz China Holding annuncia che Allianz Insurance Asset Management Co., Ltd. ha ricevuto la licenza per operare in Cina dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) divenendo così la prima società di asset management assicurativo ad azionariato interamente straniero autorizzata nel paese, con un capitale registrato di 100 milioni di renminbi (RMB) e quartier generale a Pechino.