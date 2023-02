T’a Milano rivoluziona l’ospitalità con T’a Milano cucina per la ristorazione

La sua storia inizia nel 1921 quando Gioacchino trasforma l’arte della pasticceria in un’impresa d’eccellenza portando la città di Milano all’attenzione del mondo; quasi cento anni dopo i pronipoti Tancredi e Alberto Alemagna con T’a Milano hanno intrapreso con successo un progetto altrettanto ambizioso, quello di creare una food company all’avanguardia attiva nell’ambito della cioccolateria di qualità, del catering e banqueting su misura, e ora protagonista anche di un inedito concept di servizi per l’ospitalità, T’a Milano Cucina per la Ristorazione.

I fratelli Alemagna mettono a disposizione di ristoranti e chef, hotel e bistrot le proprie competenze e strumentazioni per fornire gli ingredienti, già trasformati, necessari a comporre ricercati piatti di qualità. Ingegneri, cuochi, esperti di tecnologie alimentari lavorano nei laboratori 4.0 dell’azienda per offrire un servizio d’eccellenza che per il cliente si traduce in un abbattimento degli sprechi, nell’ottimizzazione degli spazi della cucina, nella riduzione di investimenti relativi all’acquisto di macchinari di nuova generazione necessari a preparazioni complesse.

Con un’ampia varietà di piatti che reinterpretano in chiave contemporanea la tradizione culinaria mediterranea T’a Milano Cucina per la Ristorazione propone menù completi che includono ricette di pasta, risotti, vellutate, carne, pesce, secondi veg e contorni, sughi, salse e condimenti, dessert, piccola pasticceria, torte da forno e gelati, per un totale di circa un milione e mezzo di portate annue servite nei migliori ristoranti, bistrot e hotel. Tutto viene preparato con materie prime d’eccellenza e di stagione selezionate da un team di nutrizionisti ed esperti della qualità nelle unità produttive di Parabiago e Cerro Maggiore, che insieme costituiscono un polo futuristico di oltre 4.500 metri quadrati alimentato a energia green e dotato di ambienti che garantiscono la massima sicurezza poiché le lavorazioni avvengono esclusivamente in camera bianca. Artigianalità e tecnologia si incontrano grazie a competenze di altissimo livello e macchinari che consentono lavorazioni innovative danno vita a un laboratorio di ricerca, in cui vengono sperimentate cotture, fermentazioni, lievitazioni e trasformazioni.

T’a Milano Cucina per la Ristorazione consente ai professionisti dell’ospitalità di sostituire il tradizionale modello di gestione della cucina on-premises con la flessibilità dell’impostazione on-demand. Questo si traduce nella conversione dei costi fissi di gestione in costi variabili con una netta riduzione delle ore del personale, delle attività di pulizie, del consumo di energia elettrica e degli interventi di manutenzione. Inoltre, il servizio consente di offrire una ristorazione continuativa (cucina h24, room service), una disponibilità immediata del prodotto e un abbattimento degli scarti, un’ottimizzazione degli spazi di produzione a vantaggio di quelli di somministrazione e consumo. Freschezza, gusto, consistenze e caratteristiche organolettiche del cibo sono assicurati da una conservazione in atmosfera protettiva, sottovuoto o gelo, per servire in tavola gustose e sofisticate portate.

T’a Milano Cucina per la Ristorazione è in grado di fornire al punto vendita piatti pronti realizzati con ingredienti freschi e di stagione, lavorati come nell'alta ristorazione, da servire direttamente o da comporre. Inoltre, offre la possibilità di personalizzare le ricette e creare menù customizzati in collaborazione con lo chef che interpretano l’identità del locale in cui vengono proposti. Rivoluzionando il comparto dell’alimentazione premium l'azienda porta sul mercato un modello di successo, già ampiamente testato da alcuni settori d’eccellenza della manifattura made in Italy: la moda, la gioielleria e il design, infatti, da sempre affidano a laboratori artigianali specializzati la realizzazione di quelle lavorazioni che prevedono competenze di altissimo livello, strumenti e macchinari specifici.