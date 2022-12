I fratelli Maccan: "Vogliamo rendere il beauty sostenibile, inclusivo e amico della Terra"

Il brand di cosmetica nasce dall'impegno di Carlo Alberto e Veronica Maccan, uniti dal legame fraterno e dalla tradizione vitivinicola di famiglia. Il loro segreto è racchiuso nelle viti secolari della splendida campagna friulana: dalle vinacce viene infatti ricavata l’Aurovitina Pro Vitis, un complesso innovativo a base di mosto d’uva bianca concentrato, resveratrolo e olio di vinaccioli che possiede eccezionali proprietà protettive e combatte radicali liberi, stress ossidativo e invecchiamento cutaneo. Un complesso dal quale prende vita una gamma di prodotti skincare all’avanguardia, rispettosa della persona e dell’ambiente. Già il logo riassume gli elementi della loro filosofia: il leone simbolizza la forza e l’orgoglio dei fondatori per il loro lavoro, l’aquila è la custode attenta delle terre a nord-est sulle Alpi e a sud verso il placido mare Adriatico, il fuoco rappresenta la passione con cui nasce ogni prodotto della linea, mentre il cane è la promessa di fedeltà di un marchio cruelty-free. A TgcomLab Carlo Alberto e Veronica Maccan raccontano com'è nata la loro azienda e quali sono i loro obiettivi per il 2023.

La vostra realtà è nata in pieno lockdown: come mai? Cosa vi ha ispirato?

Da ogni crisi può nascere un’opportunità. Per noi la pandemia è stato l’inizio di Vita Vitae Beauty, abbiamo deciso di sfruttare questo momento storico particolare trasformando la crisi in un trampolino di lancio. Ci siamo seduti, entrambi carichi di energia e pronti per lavorare a un obiettivo unitario, unificare tradizione e innovazione. Il nostro motto ’nato dalla terra e cresciuto dall’innovazione’, rappresenta tutto ciò che è l’essenza del brand, l’unione, la sinergia e la collaborazione tra la natura e la scienza. Per quanto viviamo a Londra da ormai qualche anno eravamo sicuri di voler creare un prodotto come noi, a respiro internazionale ma 100% made in Italy.

Quali sono le principali tendenze beauty di oggi?

Ci si sta spostando sempre di più verso la sostenibilità, la gender neutrality, l'inclusività e l’idea di community. L'approccio non binary e genderless è il new normal. Gli ambasciatori maschi dimostrano di essere sempre più popolari nei marchi cosmetici, l'inclusività diventa una parte fondamentale nel settore del beauty. Un altro fattore molto sentito è la ‘Skincare dalla Terra’, non per niente fa parte anche del nostro motto “born from Earth, raised by Innovation”. Cresce sempre di più la consapevolezza del "retro dell’etichetta” il consumatore vuole ingredienti più naturali, prodotti puliti e uniformi rispetto agli standard. C'è la percezione che la pelle e la mente siano collegate e c'è una connessione tra cura della pelle e il benessere.



Quali sono le proprietà benefiche dell'uva?

L'uva è un concentrato di principi attivi come polifenoli, resveratrolo, olio di vinaccioli, che possiedono proprietà antiossidanti che contrastano il processo d'nvecchiamento e i radicali liberi. Queste proprietà bio-funzionali a livello cutaneo aumentando luminosità, idratazione ed elasticità, tutto ciò risultata in una significativa diminuzione dei segni del tempo. Diversi studi incentrati sull'applicazione di creme contenenti resveratrolo hanno dimostrato effetti protettivi contro l'esposizione ripetuta ai raggi UV (riduzione dell'area rugosa e cedimenti; aumento di elasticità, densità, contenuto di umidità e leggerezza), a causa degli effetti inibitori del resveratrolo sulla tirosinasi, un enzima chiave nella via biosintetica della melanina. Inoltre, l'applicazione di resveratrolo ha determinato l'accelerazione della guarigione delle ferite con miglioramento dell'epidermide, dei follicoli piliferi, della deposizione di collagene e della vascolarizzazione; allo stesso modo, effetti ringiovanenti.

Come e dove lavorate? Qual è l'ingrediente alla base dei vostri prodotti?

Il segreto di Vita Vitae è racchiuso nelle nostre viti secolari. Utilizziamo le vinacce prodotte dalla spremitura delle uve coltivate e raccolte nella nostra tenuta, nella campagna tra Veneto e Friuli. Da qui, ricaviamo l’Aurovitina Pro Vitis: un innovativo complesso d'ingredienti a base di mosto concentrato d’uva bianca, resveratrolo e olio di vinaccioli. Sono sostanze accomunate da potenti proprietà bio-funzionali a livello cutaneo: agiscono in sinergia per proteggere la pelle dai radicali liberi e dallo stress ossidativo e prevengono l’invecchiamento. Inoltre aumentano luminosità, idratazione ed elasticità, tutto ciò risultata in una significativa diminuzione dei segni del tempo.

Come declinate la sostenibilità?

La sostenibilità è una scelta che al giorno d’oggi tocca tutti i settori, incluso quello della cosmetica, può essere definita come provvedere ai bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future per soddisfare le proprie esigenze. L’attenzione all’ambiente non è solamente un valore aggiunto ma è ormai un principio fondamentale per l’economia odierna. I vantaggi non sono solo per l’ambiente ma anche per il consumatore finale perché troppi ingredienti chimici possono danneggiare la pelle. Noi possiamo considerarci sostenibili non solo per la tipologia di materie prime che utilizziamo nei nostri packaging, come carta riciclabile, vetro e plastica ma anche per altri diversi fattori, tra cui: la produzione a km0, la scelta di usare un Qr code al posto del foglietto illustrativo. La nostra filosofia è basata sul concetto dell’economia circolare ridefinita come circular beauty. Un modello sostenibile che crea un circolo virtuoso: produrre, riusare, riciclare, allungare la vita del prodotto e valorizzazione la materia prima. È questa l’ideologia che Vita Vitae abbraccia proponendo un nuovo approccio al beauty con formulazioni innovative ad alte prestazioni, un packaging riciclabile e in maggior equilibrio con l’ecosistema.

Quali sono i progetti del brand?

Il nostro obiettivo principale è quello di creare una community duratura e autentica per aumentare la consapevolezza del marchio, ascoltare e capire i nostri clienti in modo che acquisiscano fiducia nel nostro brand. I progetti futuri varieranno dall’espansione della linea a livelli internazionali, magari arrivando perfino ad avere delle nostre Spa. Non è facile al giorno d’oggi farsi largo in un mercato così competitivo, ma crediamo molto nel nostro prodotto.