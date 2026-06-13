Stipendi, la quattordicesima che arriva e se ne va: l'effetto "soldi trovati" fa spendere di più
La busta paga aggiuntiva è in arrivo per quasi 7 milioni di italiani, molti dei quali hanno già deciso dove spenderla molto prima di riceverla
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La stagione estiva non porta con sé solo l'aria di mare e di ferie, ma avvicina un momento particolarmente piacevole per le tasche e i portafogli degli italiani. Si tratta della quattordicesima mensilità, un “tesoretto” che spetta a quasi a sette milioni di lavoratori ogni anno. Eppure, questa disponibilità aggiuntiva rischia di diventare una trappola finanziaria per chi la riceve, destinata a essere spesa in poche settimane, se non addirittura con anticipo.
Il fattore psicologico
Il denaro extra viene percepito come un “regalo”, e per questo viene gestito con criteri differenti dal canonico stipendio che si riceve ogni mese. Entra in gioco un fattore psicologico, detto l’effetto dei “soldi trovati”, che deresponsabilizza chi li riceve dal peso di spenderli. Nella maggior parte dei casi, la quattordicesima ha già’ una destinazione prestabilita’ prima che venga effettivamente accreditata sui conti dei lavoratori: vacanze, attività per i figli, lavori domestici o semplicemente sfizi rimandati durante l’anno. La liquidità immediata può spingere molte persone ad allargare la propria disponibilità più del dovuto, generando un effetto di rimbalzo nei mesi successivi, quando si ritorna al budget standard dello stipendio mensile.
Il parere dell'esperto "in stipendi"
Marco Casario, investitore professionista e divulgatore finanziario, ha cercato di capire come i lavoratori italiani gestiscono la quattordicesima, soprattutto valutando il significato psicologico che gli viene attribuito. "La quattordicesima - spiega - è il test più onesto del tuo rapporto con il denaro. Settimane prima che arrivi, hai già deciso dove andrà, e quasi sempre la decisione è emotiva, non finanziaria. Il punto non è quanto guadagni. Il punto è che nessuno ti ha mai insegnato a separare il denaro che ti fa stare bene oggi da quello che ti protegge domani. E questo non è un caso: è un sistema che funziona meglio quando tu non ci pensi". Il consiglio di Casario è cambiare la prospettiva temporale delle proprie spese. Nel momento in cui si riceve la quattordicesima e si ha maggiore disponibilità, prima di fare un acquisto bisogna chiedersi: questa spesa tra sei mesi la rifarei? Se la risposta e’ no, la spesa non e’ necessaria e puoi salvare del denaro. Cambiare prospettiva temporale aiuta a prendere decisioni più consapevoli e spesso porta a conclusioni molto diverse rispetto a quelle dettate dall'immediato.
Chi riceverà la busta paga aggiuntiva
A differenza della tredicesima, la quattordicesima non spetta a chiunque e non è un obbligo di legge. Dipende esclusivamente dal Contratto Collettivo Nazionale applicato. I principali settori che la prevedono sono il Commercio e Terziario, il Turismo, l’Alimentare, la Logistica e i Multiservizi.