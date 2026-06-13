Stipendi, la quattordicesima che arriva e se ne va: l'effetto "soldi trovati" fa spendere di più

Marco Casario, investitore professionista e divulgatore finanziario, ha cercato di capire come i lavoratori italiani gestiscono la quattordicesima, soprattutto valutando il significato psicologico che gli viene attribuito. "La quattordicesima - spiega - è il test più onesto del tuo rapporto con il denaro. Settimane prima che arrivi, hai già deciso dove andrà, e quasi sempre la decisione è emotiva, non finanziaria. Il punto non è quanto guadagni. Il punto è che nessuno ti ha mai insegnato a separare il denaro che ti fa stare bene oggi da quello che ti protegge domani. E questo non è un caso: è un sistema che funziona meglio quando tu non ci pensi". Il consiglio di Casario è cambiare la prospettiva temporale delle proprie spese. Nel momento in cui si riceve la quattordicesima e si ha maggiore disponibilità, prima di fare un acquisto bisogna chiedersi: questa spesa tra sei mesi la rifarei? Se la risposta e’ no, la spesa non e’ necessaria e puoi salvare del denaro. Cambiare prospettiva temporale aiuta a prendere decisioni più consapevoli e spesso porta a conclusioni molto diverse rispetto a quelle dettate dall'immediato.