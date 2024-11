A Roma la terza edizione del Forum Nazionale sul Sovraindebitamento

Aumenta ancora la povertà assoluta, che riguarda l’8,5% delle famiglie italiane, mentre il 13% arriva a fine mese con difficoltà. Più di una famiglia su dieci (10,4%) non riesce a far fronte alle spese impreviste. A essere maggiormente penalizzati sono i nuclei composti da cinque o più persone (13,4%) e chi abita da solo (13,5%). Il 2023 conferma il dato drammatico della percentuale di famiglie che non può permettersi di beneficiare di alcuni servizi e beni che non dovrebbero essere considerati un lusso: il 9% delle famiglie non può permettersi di mangiare carne o pesce ogni due giorni; che il 10% non può riscaldare adeguatamene la casa; una famiglia su tre non può concedersi una settimana di ferie all’anno.