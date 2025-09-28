Roma capitale del turismo globale: al via il primo WTTC Global Summit in Italia

I principali leader e vertici istituzionali si sono incontrati per condividere le proprie priorità e visioni al fine di individuare opportunità di supporto reciproco e di rafforzamento della partnership pubblico-privato, e in una dimensione europea e in una dimensione globale. L'evento è organizzato dal WTTC in collaborazione con il Ministero del Turismo, ENIT S.p.A., il Comune di Roma e la Regione Lazio. Il messaggio è chiaro: col Governo Meloni, il turismo italiano è ormai protagonista assoluto dell’industria turistica internazionale.