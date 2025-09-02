Turismo, dagli indiani agli australiani tutti pazzi per l'Italia

Anche se i rincari hanno frenato gli italiani, i turisti stranieri e i nuovi visitatori hanno rimpinguato le casse degli imprenditori del settore. Secondo Confcommercio, il giro d'affari, dopo un buon giugno e un luglio in sofferenza, ha infatti sfiorato i 18 miliardi di euro solo nel mese di agosto. La Costa Smeralda, eletta dai quotidiani indiani come una delle mete "piene di bellezza", sta rapidamente diventando il paradiso delle vacanze degli indiani. Le ville? Piscine a sfioro, panorami mozzafiato sulla macchia mediterranea e privacy totale. Questi viaggiatori cercano esperienze autentiche. Sulle Dolomiti, invece, si parla arabo. Anche il lago di Garda non è più lo stesso: i tedeschi storici cedono il posto agli arabi. La scena a sud cambia. Matera, Alberobello e Locorotondo sono le nuove mete di canadesi e australiani, innamorati della Puglia vera e della perla della Basilicata. Il cuore di questa nuova ospitalità sono le masserie.