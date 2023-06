Ristorante Zelo: arriva il menù Plant-Based degli chef Fabrizio Borracino e Natalie Prhat

Natalie ha già contribuito alla creazione di menu Plant-Based al Four Seasons in Costa Rica, Anguilla e Orlando, aiutando i team a sviluppare piatti creativi. Grazie alla sua esperienza, la Prhat porta in cucina una profonda comprensione dei sapori, delle consistenze, dei gusti e delle esperienze sensoriali che ogni vegetale possiede. L'obiettivo condiviso con Fabrizio è quello di catturare i sensi offrendo in hotel un'esperienza culinaria che enfatizza il valore del vegetale, le sue sfumature, gli aromi, l'essenza delle stagioni e la purezza degli ingredienti. Queste ultime sono caratteristiche che appartengono da sempre alla cucina dello Chef ma che qui, grazie a Natalie, vengono declinate nel mondo Plant-Based.

Natalie e Fabrizio hanno incorporato e selezionato una serie di ingredienti nutrienti e sostenibili, come proteine vegane testurizzate e lievito alimentare, per offrire, nel nuovo menu, una vasta gamma di sapori e consistenze che soddisfano i palati più esigenti. La nuova proposta sarà disponibile per tutto il 2023 al Ristorante Zelo del Four Seasons Hotel Milano a pranzo e cena, accanto alle proposte classiche.